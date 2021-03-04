سكان العمرانية الشرقية يستغيثون من مياه الشرب الملوثة

استغاث المواطن محمد السيد ، المقيم العمرانية الشرقية محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب.





وقال في رسالته: "ياه الشرب نازلة من الحنفيات سوداء ولها رائحة كريها وكلمنا شركة المياه وكان ردهم تتركو المياه مفتوحة لمدة ساعتين متواصلين ناشدنا اهالى العمرانية الشرقية بذلك وتم فتح المياه لأكثر من خمسة ساعات متواصلة وللأسف المياه تزداد سواد اكتر اليس هذا اهدار مياه وعملنا شكاوى جماعية ولم نترك باب الا وطرقنا ولم نتوصل لشئ كيف يحدث ذلك والشبكة جديدة المفروض ان مسؤلى شركة المياه عملو محضر استلام ومضو عليه للشركة المنفذة للمشروع".





وأضاف: "أنه تم الاستلام بالمواصفات المطلوبة وذلك يعني أنهم استلموا دون اختبار والان المياه لا تصلح للشرب لمدة يومين كاملين والبعض لا يقدر ان يشترى المياه المعدنية لأكثر من ذلك وطلبنا من شركة المياه امس ان يرسلو سيارة فنطاس مياه للسكان للشرب فقط وبعد ذلك أغلقوا الهاتف ولم يردو على احد رغم كثرة الشكاوى من يحاسب على ذلك".





فى أسرع وقت رأفة بحال سكان المنطقة . وناشد القارئ المسئولين النظر لسكان المنطقة بعين الرحمة والعمل على حل هذه الشكوى.





اقرأ أيضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.