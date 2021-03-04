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مرأة

6 علامات تحذيرية لجلطة دموية لا يمكن تجاهلها

الخميس 04/مارس/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
عندما تظهر جلطات الدم في الأوردة العميقة ، يمكن أن تكون خطيرة للغاية ويُطلق على النوع الخطير من الجلطة تجلط الأوردة العميقة إليك  أبرز العلامات وفقا لموقع برايت سايد والتي يجب الانتباه إليها من أجل التعرف على أعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في أسرع وقت ممكن.

1. تسارع دقات القلب

إذا كان لديك جلطة دموية في رئتك ، فقد تشعر برفرفة في صدرك. في هذه الحالة ، يمكن أن يكون سبب عدم انتظام دقات القلب هو انخفاض مستوى الأكسجين في رئتيك. وبالتالي ، فإن قلبك يحاول تعويض النقص ويبدأ في التحرك بشكل أسرع وأسرع.

2. ضيق التنفس

إذا أدركت فجأة أنه أصبح من الصعب جدًا عليك أن تأخذ نفسًا عميقًا ، فقد يكون ذلك أحد أعراض جلطة دموية في رئتك ، والتي تسمى الانسداد الرئوي .

3. السعال بدون سبب

إذا كنت تعاني في بعض الأحيان من نوبات غير متوقعة من السعال الجاف وكذلك ضيق التنفس وزيادة معدل ضربات القلب وألم في الصدر ، فقد يكون ذلك السبب

4. ألم في الصدر

إذا شعرت بألم في الصدر عندما تتنفس بعمق ، فقد يكون ذلك أحد أعراض الانسداد الرئوي .

عادة ما يكون الألم في صدرك حادًا وطعنًا ، ويمكنك أن تعتقد بسهولة أنك تعاني من نوبة قلبية.

6.البقع الحمراء أو الداكنة على جلدك

والتي تظهر بدون سبب من أعراض تجلط الدم في ساقك.4
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