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ديني

مبروك عطية: الابن عاق لو كان وجهه عابسا في وجه أبيه

الخميس 04/مارس/2021 - 09:37 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمود ضاحي
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن البعض كان يظن أن بر الوالدين مرتبط بالتعامل الجيد من الأب والأم، وهذا غير صحيح، الله قال وبالوالدين إحسانا، سواء كانا مؤمنين أو كافرين أو ملحدين، بغض النظر عن دينهما وأخلاقهما، وعلى الوالدين أن يحترما ابنهما، وأن يعيناه على البر الذي فرضه الله عليه.

وأضاف مبروك عطية خلال لقائه على " ام بي سي مصر"  أحد الرجال جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له إنه يحمل والده على كتفيه ويرعاه رعاية كاملة، وسأل النبي، أهكذا وفيت ديني له؟، فرد عليه النبي بـ"لا"، فلا يستطيع الشخص أن يقدم البر الكامل لوالديهم مهما طال الزمن، والشخص يصبح عاقًا إذا خالف أمرًا ما من الأمور لوالديه، إلا الشرك بالله، وهو الاستثناء الوحيد لطاعة الوالدين، و"التكشيرة" تعد عقوقا للوالدين.

وأوضح : "الابن عاق؛ لو رفع الصوت فوق مستوى صوتهم، وعاق أيضًا لو كان وجهه عابسا أو يعطيهم ظهره أو خالف أمرًا من الأمور إلا الشرك بالله".

وأشار إلى أن رفع الابن قضية على والده بعد أن جار عليه في حقه لكي يحصل على حقه ليس حراما، وهو أكثر انضباطا من رفع صوته أو التعدي على الده، وأنا أؤيد سن قانون لمعاقبة كل من يعوق والديه، لأن عددا كبيرا لا يردعهم إلا القانون، ولكن إذا تمكنت السلطات من القبض عليه، الأم تذهب وتتنازل

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