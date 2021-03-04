خبير تربوي: مصر قامت بتغيير جذري في العملية التعليمية.. فيديو





وأضاف "الخبير التربوي والمتخصص في التعليم عن بعد"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، كان يتم بناء العملية التعليمية على الحفظ والتلقين فقط، معقبا "يكون هدف الطالب حفظ الكتاب كله وهدفه الوصول إلى كلية القمة وفى الآخر مبيتعلمش حاجة".





وأشار "مينا حنا"، إلى أن عدم وصول الطالب إلى التعليم الصحيح تؤدى إلى قلة مواجهة الشباب لفرصة عمل في سوق العمل، ولكن الآن أصبح التعيين من خلال التعلم، لذلك يقوم وزير التربية والتعليم بتطبيق التعليم الاون لاين والأبحاث، حتى يعطى فرصة للطالب أن يتعلم، ولكن الطالب لم يعطى فرصة للدولة أن تساعده في تلك الفرصة الحقيقية.





وأوضح مينا حنا، أن التعليم في المنهج وليس في الكتاب، مشيرا إلى أن يجب على كل طالب أن يتعامل بطريقة صحيحة مع المادة والسؤال وليس مجرد حفظ مادة علمية ونقلها كما هي في ورقة الامتحان، قائلا "يوجد العديد من الأشخاص حصلت على شهادة الثانوية العامة وبالفعل استطاعت أن تعمل بها، علشان بيكونوا أشخاص لديها فكر".





وأكد، أن "جميع الأجيال الصغيرة تعودت على وجود السوشيال ميديا والهواتف، دا في حد ذاته تكنولوجيا، ممكن الكبار تكون لها دراية بالكمبيوتر ولكن الفئة الأصغر أصبحت أذكى وأسرع".









منوها إلى أن التعليم الاون لاين ليس بنظام جديد على العالم ولكن الدولة المصرية كانت متأخرة في الالتحاق به، حيث إن الدولة المصرية قامت بتغيير جذري خلال العملية التعليمية بالانتقال إلى هذا النظام الاون لاين.