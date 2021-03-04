قطار إنتر ميلان يسعى لدهس بارما في الدوري الإيطالي





ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لمواصلة انتصاراته في الكالتشيو أمام بارما في مباراة اليوم، وتعزيز لصدارته لجدول الترتيب.





ولم يتذوق إنتر ميلان طعم الخسارة أو التعادل في آخر 5 مباريات في الدوري الإيطالي، حيث فاز على بينفينتو وفيورنتينا ولاتسيو وميلان وجنوى.





في المقابل يطمح بارما في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي تمنحه دفعة قوية للقتال خلال الفترة المقبلة، في أجل البقاء في مسابقة الدوري.





ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بارما في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 15 نقطة.

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره بارما، اليوم الخميس، في العاشرة مساء، على ملعب اينيو تارديني، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.