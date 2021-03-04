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برلمان

طاقة البرلمان: تكليفات السيسي للحكومة بالبحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية تحقق الاكتفاء الذاتي

الخميس 04/مارس/2021 - 11:05 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريده محمد
ثمّن النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات التنقيب للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة غرب شربين بدلتا النيل وشمال مارينا بالبحر المتوسط واستغلالهما لصالح الدولة.

وقال  "عوض الله" فى بيان له اصدره اليوم إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على الاستغلال الأمثل من الدولة للثروات والموارد الطبيعية بالدولة وعلى رأسها الغاز والبترول وأن هذا الاتجاه اصبح جزءًا مهمًا من خطة واستراتيجية مصر خاصة وزارة البترول والثروة المعدنية للتنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصرى.

 وأكد رئيس لجنة الطاقة على أهمية خطوات الدولة في البحث والتنقيب وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من مصادر الطاقة بل وتصدير الفائض للخارج بعد نجاح وزارة البترول من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووضع استرايجية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية بحول عام 2023 الأمر الذي يعد مصدرا رئيسا لدعم المواطن والاقتصاد من خلال دعم المشروعات والمصانع والشركات والإنتاج فضلا عن دعم الاستهلاك المنزلي وتوفير فرص عمل للشباب المصرى معلنًا الدعم والمساندة الحقيقية من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب للحكومة فى تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية.


 وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 146 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ابوك برودكشن . بي . في . وشركة بي بي اكسبلويشن دلنا ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 156 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة نوبل انيرجي ايجيبت ١ بي. في. وشركة ثروة للبترول اي. ايه. اي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط، حيث تم نشر القانونين فى الجريدة
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