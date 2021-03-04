أمير كرارة يغازل محمد الشرنوبي على طريقته الخاصة

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة تجمعه بالنجم محمد الشرنوبي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلق أمير كرارة علي الصورة: شرنوبي العسل.

و كان قد علق محمد الشرنوبي على حلقتة من برنامج سهرانين الذي يقدمة امير كرارة قائلا "‬‏‪تشرفت بوجودي مع نجوم كبار بحبهم جدًا .. النجمة الكبيرة يسرا اللي اول ماوقفت قدام كاميرا كانت واقفة في ضهري مابتسبنيش اغلط و اشتغلنا مع بعض كتير في خلال الـ ١٣ سنة دول و كنت كل مرة بتعلم منها حاجات اكتر . وحبيبي النجم امير كرارة اللي مهما كبر و حقق نجاحات و كسر الدنيا بأعماله بيفضل زي ماهو و مابيتغيرش .. عاوز اشكركم على السهرة الحلوة دي #سهرانين..

وحققت أغنية "رحلة واحدة" للفنان محمد الشرنوبى اكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع فيس بوك.



رحلة واحدة ضمن حملة مودة لوزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهي من كلمات والحان عزيز الشافعى ومن توزيع على فتح الله.







الجدير بالذكر ان الفنان محمد الشرنوبى أنضم لفريق عمل مسلسل كل ما نفترق بطولة ريهام حجاج احمد فهمى ايتن عامر عمرو عبدالجليل طارق عبدالعزيز احمد صيام ومن اخراج كريم العدل.