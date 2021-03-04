ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا فؤاد تستعيد ذكرياتها مع مسلسل الدالي .. شاهد

الخميس 04/مارس/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
استعادت  الفنانة دينا فؤاد ذكرياتها مع مسلسل الدالي بطولة النجم الراحل نور الشريف .

و نشرت صورة تجمعها بأبطال المسلسل عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .


وتستأنف الفنانه دينا فؤاد، مطلع الأسبوع المقبل، تصوير مشاهدها في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل.

وستصور دينا في الديكور الخاص بها في نزله السمان وستجمعها مشاهد مع الفنان أحمد العوضي.

وتجسد دينا شخصية "قدرية"، وهى فتاة بنت بلد تحب زوجها جدا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفنى تماما.

مسلسل "اللى مالوش كبير"بطولة النجمه ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.
دينا فؤاد تستعيد ذكرياتها مع مسلسل الدالي .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

دينا فؤاد: الحلقات الاخيرة بمسلسل جمال الحريم تحمل مفاجأة للجمهور

إصابة الفنان أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسله الجديد.. تفاصيل

رمضان 2021.. التفاصيل الكاملة للأعمال المشاركة في موسم الدراما

السقا وأمير كرارة في مواجهة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.. التفاصيل الكاملة لمسلسلات رمضان 2021

دينا فؤاد بالأهرامات خلال تصوير مسلسل "اللى مالوش كبير"

ترشيحاتنا

ليفربول ضد تشيلسي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

بعد إيقافه في الأهلي .. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

كيف أعرف أن الله راض عنى؟ أمين الفتوى يجيب

كيفية التسجيل إلكترونيًا للحصول على لقاح كورونا

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة منع محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور