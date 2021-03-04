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أخبار العالم

العراق.. سفير بريطانيا يبحث دعم فريق التحقيق الدولي بشأن جرائم داعش

الخميس 04/مارس/2021 - 11:22 ص
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، دعم فريق التحقيق الدولي بشأن جرائم داعش.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "زيدان استقبل السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي وبحث معه تقديم الدعم لفريق التحقيق الدولي (يونيتاد) بخصوص جمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الارهابي".

وكان قد تقدم  فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، بخالص الشكر إلى وزير الخارجية سامح شكرى على المجهودات كبيرة أثناء رئاسته مجلس جامعة الدول العربية، كما قدم الشكر إلى الأمين العام للاستماع لوزراء خارجية العرب في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم.

وأضاف وزير الخارجية العراقي، خلال كلمته بفعاليات الدورات العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية، أن حكومة العراق حريصة على دعم الجهود والمبادرات الدولية لحل الصراع في ليبيا وسوريا واليمن لحل الخلافات والتناحرات التي نالت من تضامنا ووحدة كلمتنا.

وتابع وزير الخارجية العراقي، أنه لا بد من تفعيل عضوية الجمهورية العربية السورية لجامعة الدول العربية وأن تعود لممارسة دورها الفعال في حل القضايا.

وأشار إلى أننا نتقدم بالتهنئة لليمن على دور الحكومة الجديدة التي تقود اليمن للسلام والوئام.
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