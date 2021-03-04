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محافظات

وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 12:44 م
تلقي أولى جرعات لقاح
تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا
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همت الحسينى
قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس بتدشين فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين من كبار السن والمواطنين الأكثر عُرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي و مرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه بمستشفى المنصورة الدولى وكان فى استقباله الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى.

فيما شهد وكيل الوزارة تطعيم عدد من المواطنين كما شهد  مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

واشار وكيل وزارة الصحة الى ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بالمستشفى الدولي .

واوضح انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم  فقط  اما بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على  الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.

ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:

وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا
وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا
وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا
وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا
وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا
وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا
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