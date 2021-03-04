وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا

فيما شهد وكيل الوزارة تطعيم عدد من المواطنين كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.





واشار وكيل وزارة الصحة الى ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بالمستشفى الدولي .





واوضح انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط اما بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.





ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:



