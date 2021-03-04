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محافظات

صحة الغربية: استمرار تلقي الأطقم الطبية لقاح كورونا طبقًا للبرنامج الزمني

الخميس 04/مارس/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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احمد علي
أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار مستشفيات العزل، في إعطاء جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية حسب الجدول الزمني الموضح لكل محافظة، بعد أن أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أولى فعاليات تلقى اللقاح من محافظة الغربية.

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وأشار وكيل الوزارة، إلى بدء مديرية الشئون الصحية بالغربية، إعطاء لقاحات "كورونا" للفرق الطبية داخل مستشفيات محافظة الغربية والمستشفيات الجامعيه  حسب الجدول الزمني الموضوع، مشيرا إلى الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.

وأضاف، أنه بناء على تعليمات وزيرة الصحة قد تم الإعلان عن موقع تسجيل تلقي لقاح كورنا لجميع المواطنين من تاريخ ٢٨ /٢ /٢٠٢١ من بعد سن الأربعين وأصحاب الأمراض المزمنة وأن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر.
صحة الغربية: استمرار تلقي الأطقم الطبية لقاح كورونا طبقًا للبرنامج الزمني
صحة الغربية: استمرار تلقي الأطقم الطبية لقاح كورونا طبقًا للبرنامج الزمني
صحة الغربية: استمرار تلقي الأطقم الطبية لقاح كورونا طبقًا للبرنامج الزمني
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