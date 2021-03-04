صحة الغربية: استمرار تلقي الأطقم الطبية لقاح كورونا طبقًا للبرنامج الزمني

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار مستشفيات العزل، في إعطاء جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية حسب الجدول الزمني الموضح لكل محافظة، بعد أن أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أولى فعاليات تلقى اللقاح من محافظة الغربية.





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وأشار وكيل الوزارة، إلى بدء مديرية الشئون الصحية بالغربية، إعطاء لقاحات "كورونا" للفرق الطبية داخل مستشفيات محافظة الغربية والمستشفيات الجامعيه حسب الجدول الزمني الموضوع، مشيرا إلى الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.



