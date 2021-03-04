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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تلقي المواطنين لقاح كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 12:00 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع تلقي المواطنين لقاح كورونا
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أحمد بسيوني
أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية إشارة البدء لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة الإسكندرية، وذلك طبقا للخطة القومية الموضوعة لتلقي اللقاح بداية من مستشفيات العزل وباقي مستشفيات تقديم الخدمة الطبية. 


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وأعلنت المحافظ أنه يتم حاليا البدء لتلقي المواطنين للقاح الكورونا لأصحاب الامراض المزمنة والغسيل الكلوي ومرضي الكبد وكبار السن .

وتفقد المحافظ مركز طب أسرة العمراوي بنطاق حي المنتزة ثان حيث تابع بدء إعطاء المواطنين من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة اللقاح.  

وصرح بأن محافظة الإسكندرية وفرت 3 مراكز مخصصة لتقديم خدمة اعطاء اللقاح لتلك الفئة وذلك بوحدة مركز طبي العمرواى بالمنتزة، ومركز طب المفروزة بميناء البصل ، ومركز صحة المرأة الأفريقي بمنطقة الأزاريطة. 
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