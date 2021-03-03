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محافظات

يروج لنشاطه على الفضائيات.. ضبط مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل بدون تراخيص في الإسكندرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:50 م
مركز للعلاج بالاعشاب
مركز للعلاج بالاعشاب
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أحمد بسيوني

شنت الأجهزة الرقابية بالإسكندرية متمثلة فى مديرية التموين والتجارة الداخلية و الإدارة العامة لمباحث التموين و جهاز حماية المستهلك و العلاج الحر بمديرية الصحة حملة أسفرت عن ضبط مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل بدون تراخيص ما يسبب خطورة على الصحة العامة للمواطنين.

وردت معلومات عن المركز، الموجود بمنطقة المنشية، وبإجراء التحريات اللازمة تحركت الأجهزة الرقابية المعنية لضبط المركز الشهير الذى يروج عن أنشطته بالقنوات الفضائية و على صفحات التواصل الاجتماعى بإعلانات تستغل حاجة المرضى و بأسعار باهظة.

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 تبين للأجهزة الرقابية وجود عيادات تخصصية بالمركز و تواجد طبيبة أطفال تقوم بالكشف على جميع المرضى و كتابة وصفات دوائية تصرف من محل تابع لهذا المركز و الذى تم ضبطه أيضا و به كميات كبيرة من عبوات الوصفات دوائية غير معتمدة و مواد غذائية.


وتم تحريز ١٩٥٦٦ عبوات مختلفه من انواع مختلفه من الأعشاب ووصفات دوائية غير معتمدة، و2 طن عبوات مختلفة من سلع غذائية خاصة لمرضى السكر و الرجيم.


وتم غلق المركز و المحل، وتشميعه، والتحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

يروج لنشاطه على الفضائيات.. ضبط مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل بدون تراخيص في الإسكندرية
يروج لنشاطه على الفضائيات.. ضبط مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل بدون تراخيص في الإسكندرية
يروج لنشاطه على الفضائيات.. ضبط مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل بدون تراخيص في الإسكندرية
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