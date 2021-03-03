وسط أجواء شديد البرودة.. أمطار متوسطة بمناطق متفرقة في الإسكندرية |شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء، تساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة في ظل جو شديد البرودة، وظهور أشعة الشمس على فترات.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





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وشهدت المحاور المرورية الرئيسية سيولة مرورية وخاصة بطرق الكورنيش وشارع أبوقير ومدخل الطريق الدولي الساحلي.

وقررت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.





وأشارت المحافظة، في بيان اليوم إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.