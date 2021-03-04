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محافظات

محافظ الجيزة يطلق اسمي شهيدين على مدرستين في أكتوبر وإمبابة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:14 م
صدى البلد
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محمد الصاحى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن إطلاق أسماء عدد من الشهداء على عدد من مدارس المحافظة، وذلك تقديرا لأرواحهم ودمائهم التي سألت فداء للوطن.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إطلاق اسم شهيد الوطن العميد أركان حرب محمد صلاح الدين رياض عبد الغني علي مدرسة الفيروز للتعليم الأساسي بمدينة الفردوس بالسادس من أكتوبر، وإطلاق اسم الشهيد نقيب أحتياط علي خالد عبد العزيز على مدرسة القومية العربية الابتدائية بإدارة إمبابة التعليمية بحي شمال الجيزة وذلك تقديرآ وعرفانآ لتضحياتهما فداء للوطن ورفعة شأنه ويعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة بحضور أبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.

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