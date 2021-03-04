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فن

فيديو.. رامى جمال يطرح أول أغنية خليجية له

الخميس 04/مارس/2021 - 12:54 م
رامى جمال
رامى جمال
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سعيد فراج
طرح الفنان رامي جمال، أول أغنية خليجية له بعنوان "بتتجاوز" من ألحانه، وكلمات صاحب السمو سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم

وعن أغنية "بتتجاوز" كتب الفنان رامى جمال عبر حسابه الرسمي على تويتر :"في انتظار معرفة رأي الجمهور في تلك التجربة الرائعة والكلمات الأروع واثق في ذوق الجمهور والرقي وطالما انتظرت أن أغني باللهجة الخليجية واللبنانية تحققت الأولي واتمني لها القبول واتمني دعم الجمهور السعودي خاصة والخليجي عامة ودائما وأبدًا الجمهور المصري فهو أول سبب بعد الله في نجاحي".

يذكر إن الفنان رامى جمال يعمل حاليًا على طرح ألبومه الجديد بعنوان "ولسه"، وتم طرح أغنيتن حتى الأن الأولى التى تحمل أسم الألبوم من كلمات جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم، والثانية "ما بتكبريش" وتم طرحها في عيد الحب، من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع نادر حمدى، والأغنيتن من ألحان رامى جمال.
فيديو.. رامى جمال يطرح أول أغنية خليجية له
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