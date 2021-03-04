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برلمان

وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

الخميس 04/مارس/2021 - 02:06 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
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ماجدة بدوي
توفي منذ قليل  النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب متأثرا باضابته بفيروس كورونا 

وقال  النائب مصطفى بكري" في بيان له : "البقاء لله، رحل عن دنيانا رمز وطني وقيمة نعتز بها هو اللواء الدكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمحافظ الأسبق لأسوان ومرسى مطروح ، رحل الإنسان الذي كان من أبرز رجالات القوات المسلحة"

وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلام المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.

وحصل اللواء كمال عامر على درجة الكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و ويتولى حاليا  رئاسة لجنة الجفاع والأمن القومي بالبرلمان .
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وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

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