برلمانية تنعى اللواء كمال عامر : فقدنا قيمة وقامة وطنية كبيرة

نعت النائبة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عن حزب الشعب الجمهوري، اليوم، ببالغ الحزن والأسى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، داعية الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة.





وقالت «هدى»، إن النائب الراحل اللواء كمال عامر، قيمة وقامة وطنية كبيرة، وكان مثالًا ونموذجًا يُحتذى به في الوطنية والانضباط، والرؤية الثاقبة الحكيمة، فضلًا عن عطائه المتدفق لوطنه طوال مسيرة عمله بالقوات المسلحة حتى رئاسته للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.





وكان قد نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذى وافته المنية صباح اليوم وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.