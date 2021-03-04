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أحمد حجاج: تعاون مصر مع غينيا بيساو استراتيجي فى غرب أفريقيا.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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آيات احمد
قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام السابق لـ الوحدة الأفريقية، إن مصر لها علاقات قديمة بأغلبية دول غرب أفريقيا، ولكن لا توجد سفارة مصرية فى غينينا بيساو والسفارة المصرية فى السنغال هى التى ترعى مصالحنا فى غينيا بيساو، لافتًا إلى أن غينيا بيساو دولة صغيرة كانت مستعمرة برتغالية وتعمل على إنتاج بعض المنتجات الزراعية.


وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس غينيا بيساو منذ أكثر من 20 سنة طلب أن يكون هناك تمثيل دبلوماسي مصرى فى غينيا بيساو، مشددًا على أن زيارة رئيس غينيا بيساو لـ مصر تعزز العلاقات بين البلدين.


ولفت إلى أن العلاقات لم تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، موضحًا أن غينيا بيساو تواجه مخاطر كثيرة خلال الفترة الماضية، خاصة لقربها من منطقة الساحل التى تعانى من انتشار الإرهاب.


وأوضح أن غينيا بيساو فى أشد الحاجة للدعم فى الفترة الحالية، منوهًا إلى أنه كان هناك اهتمام بزيادة حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجارى ودعم البنية التحتية.


ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس عمر إمبالو، رئيس غينيا بيساو، ضيفًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.


وقال الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية اليوم، إن مباحثاته مع رئيس غينيا بيساو كانت مثمرة وبناءة، عكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والانطلاق إلى آفاق أرحب وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين ونقل الخبرات، كما بحثا ملف مكافحة الإرهاب.
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