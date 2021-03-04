احذر.. تناول كمية كبيرة من الخبز الأبيض يصيبك بهذه الأمراض





ووجدت إحدى الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع قد يؤدي في الواقع إلى زيادة الجوع وتعزيز الإفراط في تناول الطعام، وهو أمر لا تريد القيام به بعد تناول الكثير من الخبز.





يمكن أن يؤدي تناول سلة الخبز بأكملها إلى رفع مستويات السكر في الدم، ومن المهم أن تضع في اعتبارك أنه مع ارتفاع مستويات السكر في الدم، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.





كما يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الطعام مما يؤدي إلى زيادة الوزن ، فقد تم تجريد الخبز الأبيض من الألياف والمواد المغذية، وهذا يعني أن جسمك يكسرها بسرعة كبيرة ، لذلك لا تحصل على أي ألياف عندما تكون الألياف شيئًا تريد تناول الكثير منه لأنها تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، كما انها تجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت.





كما يحتوي الخبز الأبيض على نسبة عالية من الصوديوم ، خاصةً إذا كنت تتناول شرائح قليلة في وقت واحد، والخبز الذي تقدمه في المطاعم مشهور بكونه مليئًا بالصوديوم، يمكن أن يؤدي استهلاك كل هذا الملح في وقت واحد إلى الانتفاخ الذي قد يكون مؤلمًا.









المصدر eatthis