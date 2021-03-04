تضامن النواب تنعي اللواء كمال عامر: نموذج للقائد العسكري والسياسي الوطني المحنك

نعى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.





وأضاف فى بيان له منذ قليل: «بمزيد من الحزن والأسى بلغنى نبأ وفاة اللواء كمال عامر الذى تربطنى به علاقة أخوة وحب حيث كان نموذجا للقائد العسكرى والنائب والسياسى والتنفيذي والوطنى صاحب التاريخ الطويل القيم الذى بذل فيه كل ما لديه من جهد وطاقة فى سبيل خدمة البلاد والعباد عرفناه رجلا خلوقا صاحب قيم وطنية وأخلاقية».





وقدم «القصبى»، التعازى إلى أسرته وذويه وأبنائه ومحبيه والقوات المسلحة وزملائه من أعضاء مجلس النواب، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الله الفقيد برحمته وألهم الأسرة وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".​



