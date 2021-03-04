جلاد البلوز.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي قبل موقعة الليلة؟

اليوم، الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.









موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة:





وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم1 و 2، بتعليق حفيظ دراجي.









ليفربول ضد تشيلسي:





ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، للفوز في مباراة اليوم، والدخول في المربع الذهبي مؤقتا على حساب وست هام صاحب المركز الرابع.









على الجانب الآخر يطمح تشيلسي في الثأر من ليفربول في لقاء اليوم، بعد الخسارة أمامه بهدفين دون رد في الدور الأول.









وتعد هذه المواجهة الأولى لـ الألماني توماس توخيل، المدير الفريق لتشيلسي، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.









وتولى توخيل تدريب تشيلسي مؤخرا خلفا لـ فرانك لامبارد الذي أقيل بسبب سوء النتائج.









ترتيب ليفربول وتشيلسي:





ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز السادس.









ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟

سجل محمد صلاح 5 أهداف تشيلسي في 14 مباراة خاضها ضد البلوز، منها 3 أهداف بقمص بازل السويسري وهدفين بقميص ليفربول، كما صنع هدفين آخرين.









ويأمل محمد صلاح أيضا في العودة للتهديف أمام البلوز في مباراة اليوم، بعد الصيام آخر مواجهتين أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد.



ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية بين ليفربول وتشيلسي