المواطنون يتلقون لقاح كورونا بمستشفيات دمنهور العام ودنشال في البحيرة

إنطلقت اليوم فعاليات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بكل من المعهد الطبي القومي بدمنهور و مستشفى دنشال ، يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وشهد محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، تطعيم عدد من المواطنين بكلا المستشفيين المخصصين .

وأكد وكيل الوزارة، أن التطعيم مجانًا للمواطنين ذوى الأمراض المزمنة وكبار السن ممن سجل نفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط، موضحًا أن المواطنين غير القادرين على التسجيل يمكنه الإتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.

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