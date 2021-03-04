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ديني

إصابة طالب بجامعة الأزهر بهبوط في ضغط الدم أثناء امتحانات اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 04:29 م
امتحانات كلية الشريعة
امتحانات كلية الشريعة والقانون بدمنهور
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محمد شحتة
أعلنت كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر فرع دمنهور، عن وجود حالة هبوط في ضغط الدم لاحد الطلاب أثناء امتحانات اليوم. 

وذكرت الكلية في بيان لها أن الطالب  ياسر محمد البياع المقيد بالفرقة الثالثة قانون، شعر أثناء إنعقاد لجنة الامتحان اليوم بهبوط في ضغط الدم ، وتعرق شديد. 

وتابعت الكلية : وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل أطباء الكلية تبين انه يعاني من أنيميا البحر المتوسط،وقد فضل الطبيب حضور سيارة الإسعاف وتحويله إلى المستشفى العام بدمنهور لاحاطته بالرعاية الطبية الكاملة. 

بدوره، قام الدكتور السيد أحمد مرجان، عميد الكلية بمتابعة الحالة حتى أطمأن عليها تمامًا ، والحمدلله الطالب بخير.
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