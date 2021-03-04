أحدث ظهور لـ عمرو سعد من كواليس "ملوك الجدعنة"

شارك الفنان عمرو سعد متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له من كواليس ملوك الجدعنة المأخوذ من رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ.







وعلق عمرو سعد على الصورة قائلا: "‬‏‪احمد عبد القادر سرية (الشهير ب سرية) #ملوك_الجدعنة للمخرج احمد خالد موسي قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان -امين جمال مدير التصوير محمود بشير المنتج صادق الصباح _انور الصباح علي قناة #mbc مصر رمضان 2021".







ويقدم الممثل عمرو سعد، رواية "أولاد حارتنا"، للأديب العالمى الكبير نجيب محفوظ، في عمل فنى جديد، سيتم عرضه على منصات عالمية، ليكون هو الأول من نوعه الذى تخرج به الرواية المثيرة للجدل إلى النور في إطار درامى تنقله منصات عالمية.







واشترى أحمد سعد، حقوق ملكية رواية "أولاد حارتنا" من أسرة الأديب الراحل نجيب محفوظ ويتفاوض حاليًا مع جهات إنتاج عالمية تمهيدًا للبدء في تنفيذ العمل الفنى الكبير.





ومن المتوقع أن يلقى الفيلم المنتظر ردود فعل واسعة وقت عرضه.





ورواية "أولاد حارتنا" أصدرها الأديب الكبير عام 1962 وتم نشرها على حلقات، إلا أنها أثارت موجة واسعة من الجدل حينها لإتهامها بتناول "الذات الإلهية" وهو ما اعتبرته بعضا لأصوات حينها سببا لمنع تداولها في مصر.

أكد الفنان عمرو سعد، أن شراءه حقوق رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ جزء من مشروع يعمل عليه ويضم أكثر من عمل للأديب الراحل.





وقال عمرو سعد: "نجيب محفوظ مشروع قومي حصلت على حقوق بعض رواياته ومجموعة من القصص القصيرة".



وكشف الفنان عمرو سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان، عن أن شكل رواية "أولاد حارتنا" بعد شراء حقوق عرضها ستكون أقرب إلى أجزاء لأفلام قد تصل إلى خمسة أجزاء، رافضا الاعلان عن تفاصيل المشروع.







واستكمل: "نجيب محفوظ عمل ماركة عالمية من قلب الحارة المصرية، واحنا اولى به، وشكل أولاد حارتنا ستكون أقرب لأجزاء أفلام وممكن تبقى خمس اجزاء، وأنا مليش الحق اعلن عن ده ولكنه مشروع كبير سيستغرق عامين".



وظلت الرواية تحت المنع حتى بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب عام 1988، إلى أن تم إعادة تداولها في عام 2006.