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أخبار العالم

سوريا : قرارات عاجلة من وزير النقل

الخميس 04/مارس/2021 - 04:51 م
سوريا
سوريا
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محمود نوفل

أصدر وزير النقل السوري المهندس زهير خزيم قرارا بتكليف المهندس جريس جميل البشارة معاونًا لمدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للشؤون الفنية. 

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة فإن البشارة هو من مواليد دمشق 1973م  حيث حصل علي الشهادة في الهندسة المدنية ( نقل ومواصلات) جامعة دمشق 1998 ، عمل معاونًا لمدير المشاريع الجديدة، ثم مديرًا لهندسة المرور في المواصلات الطرقية من  2008 - 21017  ، ثم مديرًا لمكتب المتابعة في وزارة النقل من 2017 حتى تاريخه. 

كما يرأس لجنة الطرق والنقل والمواصلات في نقابة المهندسين بدمشق ،حيث شارك في العديد من الدورات المحلية والدولية في مجالات أنظمة النقل - الطرق والجسور  - والسلامة المرورية ، وإعداد المواصفات الفنية  للطرق والجسور وكود تصميم الطرق  . 

   كما أصدر الوزير خزيم  قرارا أيضا بتكليف  شاهر التنير مديرًا للشؤون القانونية والخدمات المشتركة في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية حيث يعد التنير من مواليد دمشق 1963 حصل علي اجازة  بالحقوق من جامعة دمشق. 

كما شغل العديد من المناصب في المؤسسة منها مديرًا للشؤون الإدارية والقانونية ، ومديرًا للعقود ، ومديرًا للاستملاك وله العديد من المشاركات والدورات الإدارية والتأهيلية والقيادية  .


كما كلف الوزير السوري أيضا المهندس أحمد عبد الرزاق المحمد مديرًا لفرع  الرقة للمواصلات الطرقية.

ولد المهندس المحمد في الرقة 1973 ، حيث حصل علي إجازة في الهندسة المدنية ، وعمل معاونًا لمدير فرع الرقة للمواصلات الطرقية 2004 حتى تاريخه وأشرف على العديد من المشاريع الطرقية.

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