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أخبار العالم

قرار إماراتي عاجل بشأن فيروس كورونا فى دبي

الخميس 04/مارس/2021 - 04:56 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
أصدرت ‏دائرة السياحة والتسويق التجاري في ‎دبي قرارا عاجلا بغلق  3 منشآت وتخالف 26 أخرى بحسب موقع موقع الإمارات 24. 

وأوضحت الدائرة في بيان لها ان ذلك يأتي  في إطار حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام جميع المنشآت السياحية في الإمارة بالبروتوكولات والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار ‎كورونا. 

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت اليوم  عن إجراء 235,797 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية ‎ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 402,205 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة. وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,286 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الجسدي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,691 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 387,278 حالة
 
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