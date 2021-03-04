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ثقافة

حجازى: السوشيال ميديا والإنترنت ليسا عدوين لصناعة النشر بشرط

الخميس 04/مارس/2021 - 05:53 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الدكتور محمد حجازى عضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة والمتخصص فى مجال أمن المعلومات، إن صناعة النشر تواجه مشكلات عدة، موضحا أن تغليظ عقوبة التزوير بمفردها ليست المشكلة الحقيقية الوحيدة أمام صناعة النشر، ولكن النشر نفسه اختلف كثيرًا، فدائمًا ما نتحدث عن كفاءة ونشر الكتب الورقية ونتغافل عن تغيير النمط.

وأضاف محمد حجازى فى ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن إشكاليات صناعة النشر بشكل عام كثيرة، ولا بد من التعامل على تغييرها ومحاولة تذليل عقباتها واحدة تلو الأخرى، وينبغى العمل على نشر الكتاب الصوتى وتغيير أنماط وعادات القراء واستهداف فئات محددة وتصنيفها. 

وطالب بضرورة مواكبة النشر للتطورات فى العالم وما يحدث به من تقدمات وتطورات مهولة فى صناعة النشر، ولا بد العمل بطريقة الإحصائيات والأرقام، فمثلًا وصل عدد مستخدمى الإنترنت تقريبًا إلى 60٪، ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى إلى 53٪ من إجمالى سكان العالم، ومن هنا ندرك أنه لا بد التعامل مع السوشيال ميديا والإنترنت على أنها ليست عدوًّا لنا، ولكن لا بد أن نسخرها لأجل خدمتنا واستغلالها لمصلحة صناعة النشر.
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