حجازى: السوشيال ميديا والإنترنت ليسا عدوين لصناعة النشر بشرط

قال الدكتور محمد حجازى عضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة والمتخصص فى مجال أمن المعلومات ، إن صناعة النشر تواجه مشكلات عدة، موضحا أن تغليظ عقوبة التزوير بمفردها ليست المشكلة الحقيقية الوحيدة أمام صناعة النشر، ولكن النشر نفسه اختلف كثيرًا، فدائمًا ما نتحدث عن كفاءة ونشر الكتب الورقية ونتغافل عن تغيير النمط.





وأضاف محمد حجازى فى ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن إشكاليات صناعة النشر بشكل عام كثيرة، ولا بد من التعامل على تغييرها ومحاولة تذليل عقباتها واحدة تلو الأخرى، وينبغى العمل على نشر الكتاب الصوتى وتغيير أنماط وعادات القراء واستهداف فئات محددة وتصنيفها.



