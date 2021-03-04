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فن

قعدة رايقة.. خالد النبوي مع طارق العريان ومدحت العدل

الخميس 04/مارس/2021 - 06:30 م
خالد النبوي وطارق
خالد النبوي وطارق العريان ومدحت العدل
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مصطفى كرم

شارك الفنان خالد التبوي متابعيه على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع مدحت العدل وطارق العريان، وكتب معلقا "قعدة رايقة".


ويشارك خالد النبوي في بطولة فيلم "أهل الكهف" مع غادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور. 


ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في كل بلدان العالم. 

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