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حوادث

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة بملوي أثناء ممارستها رياضة المشي

الخميس 04/مارس/2021 - 06:58 م
جثة
جثة
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أيمن رياض

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بعد أن صدمتها سيارة نقل بأحد الطرق الفرعية بقرية ديروط أم نخلة التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا أثناء مزاولتها رياضة المشي وتم نقلها لمستشفى ملوي العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول نرمين خيري رزق 45 سنة ربة منزل ومقيمة قرية ديروط أم نخلة التابعة للمركز جثة هامدة وبها إصابات بمختلف أنحاء جسدها.


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تبين من تحريات العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن ربة المنزل كانت تسير بأحد الشوارع الرئيسية لمزاولة رياضة المشي بهدف تخسيس وزنها عندما صدمتها سيارة نقل "تريللا" وفرت هاربة ولفظت أنفاسها على الفور.


تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت مباحث المركز بسرعة ضبط وإحضار سائق السيارة المتسبب في الواقعة.

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