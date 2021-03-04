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حوادث

شاهد.. قدرات قوات الحماية المدنية فى إخماد الحرائق والتعامل مع المتفجرات

الخميس 04/مارس/2021 - 06:43 م
الحماية المدنية
الحماية المدنية
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مصطفى الرماح
أقامت وزارة الداخلية إحتفالًا بعنوان "حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطنى"، فى ضوء الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية.

شهد الاحتفال عدد من قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمختصين فى مجال الحماية المدنية.

ويأتى الاحتفال لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتقديرًا لحجم التضحيات والجهود التى يبذلها رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات.
  
ركز الاحتفال على أهمية دور الحماية المدنية فى الحفاظ على الأرواح والتعامل مع المواقف الطارئة، وإستعراض جهودها فى عدد من المجالات أبرزها الإنقاذ البرى والنهرى، والتعامل مع المفرقعات إلى جانب الخدمات الجماهيرية المتمثلة فى الـتأكد من استيفاء اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق بالمنشآت الكبرى ومراجعة خطط الطوارئ والإخلاء بالمنشآت ودراسة المشروعات الهندسية والتقارير الاستشارية المختلفة، ومراجعتها بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت المختلفة بمعرفة ضباط الإدارة المتخصصين فى مجالات الحماية المدنية.
  
  
كما شهد الاحتفال عرض فيلم وثائقى عن دور الحماية المدنية فى المجتمع، بالإضافة إلى تفقد معرض المعدات والتجهيزات الحديثة المستخدمة فى مجالات الحماية المدنية (إطفاء - مفرقعات - إنقاذ برى - إنقاذ نهرى) ، كما تضمن الإحتفال أيضًا عرضًا عمليًا حول أبرز مهام الحماية المدنية شمل عمليات الإطفاء والتعامل مع المفرقعات والإنقاذ البرى.
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 وفى نهاية الحفل كرم اللواء مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة أسر الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية والمتميزين من الضباط والأفراد تقديرًا وعرفانًا بما قدموه من تضحيات من أجل رفعة الوطن.
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