قبل الكارثة .. الأمن يفض مولد سيدي أحمد ابن إدريس بالأقصر..صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، من فض الاحتفال السنوي لمولد سيدي أحمد بن إدريس، بقرية الدير بإسنا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وتلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغًا اليوم الخميس بتواجد زحام كبير للمواطنين بقرية الدير، لإقامة الذكرى السنوية لمولد أحمد بن إدريس، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمنع إقامة احتفالات وتجمعات، مما قد يتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا.









على الفور فضت حملة مكبرة من شرطة المرافق، بقيادة النقيب محمد فتحي رئيس وحدة شرطة المرافق بإسنا، ومعاونة النقيب ابراهيم صالح، والملازم محمود عبد الصبور ضباط مركز شرطة إسنا، ويرافقهم عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وطلعت يوسف رئيس قسم الاشغالات بقرية الدير، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



