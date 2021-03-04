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محافظات

قبل الكارثة .. الأمن يفض مولد سيدي أحمد ابن إدريس بالأقصر..صور

الخميس 04/مارس/2021 - 07:36 م
قبل الكارثة.. أمن
قبل الكارثة.. أمن الأقصر يفض مولد سيدي أحمد ابن أدريس
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شمس يونس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، من فض الاحتفال السنوي لمولد سيدي أحمد بن إدريس، بقرية الدير بإسنا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغًا  اليوم الخميس بتواجد زحام كبير للمواطنين بقرية الدير، لإقامة الذكرى السنوية لمولد أحمد بن إدريس، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمنع إقامة احتفالات وتجمعات، مما قد يتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا.


على الفور فضت حملة مكبرة من شرطة المرافق، بقيادة النقيب محمد فتحي رئيس وحدة شرطة المرافق بإسنا، ومعاونة النقيب ابراهيم صالح، والملازم محمود عبد الصبور ضباط مركز شرطة إسنا، ويرافقهم عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وطلعت يوسف رئيس قسم الاشغالات بقرية الدير، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الاشغالات، ومنع إقامة الاحتفال ومنع أي تجمعات.
قبل الكارثة .. الأمن يفض مولد سيدي أحمد ابن إدريس بالأقصر..صور
قبل الكارثة .. الأمن يفض مولد سيدي أحمد ابن إدريس بالأقصر..صور
قبل الكارثة .. الأمن يفض مولد سيدي أحمد ابن إدريس بالأقصر..صور
قبل الكارثة .. الأمن يفض مولد سيدي أحمد ابن إدريس بالأقصر..صور
قبل الكارثة .. الأمن يفض مولد سيدي أحمد ابن إدريس بالأقصر..صور
قبل الكارثة .. الأمن يفض مولد سيدي أحمد ابن إدريس بالأقصر..صور
قبل الكارثة .. الأمن يفض مولد سيدي أحمد ابن إدريس بالأقصر..صور
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