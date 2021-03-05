اللواء كمال عامر نموذج للرجال الذين أحبوا مصر.. نواب ينعون رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.. ويؤكدون: الفقيد بذل كل الجهد والعطاء في خدمة الوطن.. ولم يعرف عنه إلا انضباطه وحسن الخلق

مستقبل وطن ينعى النائب كمال عامر

وكيل أول مجلس الشيوخ ينعي الفريق كمال عامر

رئيس سياحة البرلمان تنعى اللواء كمال عامر:شخصية وطنية وسيرة طيبة حافلة بالعطاء

وكيل خطة النواب ينعى اللواء كمال عامر : نموذج للرجال الذين أحبوا وطنهم

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى اللواء كمال عامر





نعى عدد من النواب اللواء كمال عامر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان ، وأشاروا إلى أن م صر فقدت شخصية وطنية عظيمة يتمتع بسيرة طيبة حافلة بالعطاء ، وأكدوا أن الفقيد كان نموذجًا للرجال الذين أحبوا وطنهم وبذلوا كل الجهد والعطاء فى خدمة هذا البلد الأصيل.





فى البداية نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ونواب رئيس الحزب وكافة قيادات ونواب وأعضاء حزب مستقبل وطن، النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.





ونعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ باسمه وباسم مؤسسات الحزب وجموع الوفديين الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أخا وصديقا ونموذجا مشرفا للوطنية المصرية والأداء البرلماني المتميز.

ونعت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم.





وقالت النائبة نورا على فى بيان صحفى لها أن مصر فقدت شخصية وطنية عظيمة يتمتع بسيرة طيبة حافلة بالعطاء ، خدم بلده بكل أمانة وإخلاص ، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.





ونعي النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج ببالغ الحزن والأسى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والذي وافته المنية اليوم، الخميس.





وأكد "سالم " فى بيان صحفى له أن "الفقيد كان نموذجًا للرجال الذين أحبوا وطنهم وبذلوا كل الجهد والعطاء فى خدمة هذا البلد الأصيل، قائدًا عسكريًا محنكًا مدافعا عن تراب الوطن ،ورئيسا في ارقى اجهزة المعلومات يشهد بكفائته القاصى والدانى ،ثم رجلًا من رجال الإدارة المصرية إبان فترة عمله كمحافظ لأقاليم مصر المختلفة، ليعود ويختتم مسيرة نجاحه تحت قبة البرلمان سواء عضوا فى مجلس الشورى ثم عضوا فى مجلس النواب ورئيسا لواحدة من ابرز لجان المجلس لجنة الدفاع والأمن القومي وطوال فترة عمله لم يُعرف عنه إلا انضباطه الشديد وحسن الخلق والجدية التامة في العمل".





ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية أمس.





وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان صحفى لها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، والأسرة البرلمانية المصرية، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.





وكان قد توفي النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وقال النائب مصطفى بكري" في بيان له : "البقاء لله، رحل عن دنيانا رمز وطني وقيمة نعتز بها هو اللواء الدكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمحافظ الأسبق لأسوان ومرسى مطروح ، رحل الإنسان الذي كان من أبرز رجالات القوات المسلحة"





وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.





وحصل اللواء كمال عامر على درجة الدكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.





وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و ويتولى حاليا رئاسة لجنة الجفاع والأمن القومي بالبرلمان .