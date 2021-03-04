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المالية تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 09:11 م
المالية
المالية
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محمد القاضي
قالت الدكتورة حنان نصير، مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة المالية، إنه سوف يتم صرف الدفعة الأخيرة لثاني مراحل منحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة يوم الأحد لمقبل.


وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد المتقدمين للمنحة بلغ أكثر من 6.1 مليون مواطن، وبعد تطبيق معايير الاستحقاق بلغ عدد المستحقين 2.6 مليون مواطن".


وأشارت إلى أن "هناك عددا من المعايير تم وضعها لكي نضمن كفاءة التوزيع وتحقيق الاستفادة المرجوة، منها، ألا يكون المواطن حصل علي مميزات برنامج تكافل وكرامة، ولا يعمل في قطاع السياحة أو الزراعة، وألا يكون لديه حساب في البريد المصري، ولا فضلة تأمينية مفتوحة، وألا يكون لديه معاش تأميني، وألا يكون مكتوب "موظف" في البطاقة".


وأكدت مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة المالية،: "هذه المعايير تهدف للتأكد من أن الشخص الذي يحصل علي المنحة مستحق لها".

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