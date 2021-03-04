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أخبار العالم

إجراء عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاحات كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:32 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تدشن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة.

وفي سياق متصل؛ أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه لا يوجد ما يثبت تأثير اللقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19″، على الإنجاب.

وأفادت وزارة الصحة عبر حساب الصحة 937 علي تويتر بأن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد آمنة، وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19. 

كما أنه لا يوجد ما يثبت تأثير لقاح فيروس كورونا على الإنجاب بحسب ماذكرت وزارة الصحة السعودية. 
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