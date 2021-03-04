إجراء عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تدشن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة.





وفي سياق متصل؛ أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه لا يوجد ما يثبت تأثير اللقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19″، على الإنجاب.





وأفادت وزارة الصحة عبر حساب الصحة 937 علي تويتر بأن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد آمنة، وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19.



