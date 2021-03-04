نائبة: كلوب هاوس منصة هامة للتحاور وطرح الأفكار وتعديل صورة مصر بالخارج

















قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إنها تحرص على التواجد عن طريق تطبيق كلوب هاوس من حين لآخر، معقبة: هناك بعض الغرف التي تضم عددا كبيرا من الشباب ومن خلال هذه الغرف نقوم بنقل فكر البرلمان وربط المواطنين بما يحدث داخل جدار البرلمان.واسترسلت "صابر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: كلوب هاوس منصة هامة للتحاور وطرح الافكار، متابعة: نقوم من خلال التطبيق بتلقي الأسئلة من المواطنين والإجابة عنها على الفور، معقبة: هذا يمثل رجع صدى إيجابي.وأضافت: نحاول نقل الفكرة والأراء كاملة من خلال تصحيح بعض المفاهيم لهم، ونقل الصورة الإيجابية للمواطنين، معقبة: كلوب هاوس يعد وسيلة للتفاعل والمشاركة بين المواطنين.