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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: 11 حالة غش و3 حالات كورونا فى الأسبوع الأول للامتحانات

الخميس 04/مارس/2021 - 11:25 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح الدكتور  أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٢٧ وحتى اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٤ قد بلغ ٧٤٤٩٢ طالبا وطالبة؛ منهم ٤٥١٩١ طالبا وطالبة في الفترة الصباحية و٢٩٣٠١ طالب وطالبة في الفترة المسائية.

وأوضح شديد أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأعذار عن تأدية الامتحانات بلغ عددهم ٢٥٣ في مقابل ١٩٣٠ لم يتقدموا بأي أعذار، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحاناتهم في لجان خاصة بلغ عددهم ٣٠ طالبا وطالبة وتم ضبط عدد ١١ حالات غش وتسجيل عدد ٣ حالات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أ.د أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم بكافة قطاعاتها وإداراتها وكوادرها تبذل قصارى جهودها لكي تسير العملية الامتحانية بالصورة المثلى، وذلك في ظل إجراءات احترازية يتم تطبيقها على أكمل صورة حرصا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.



شهد  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بدء البرنامج التدريبى الذي تنظمه كلية الطب لأطباء الامتياز، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣

بحضور الدكتور حمدي إبراهيم وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عصام علي حسن مدير وحدة التدريب بالكلية والأستاذ الدكتور محمد صفاء الدين عرفة مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة رشا بسيوني مدير وحدة مكافحة العدوى.

أكد الدكتور  أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم تُولى اهتمامًا للبرامج التدريبية لكليات القطاع الطبي حيث توفر لأطباء الامتياز التدريب الأساسي النظرى والعملي من خلال أساتذة الكلية لصقل خبرات أطباء المستقبل وإمدادهم بالخبرات الإدارية والطبية والعملية اللازمة لبدء حياتهم العملية. 

وأشار الدكتور  ياسر حتاتة أن البرنامج التدريبي لأطباء الامتياز يعد من أحدث البرامج التدريبية لأطباء المستقبل والذي يمتد على مدار عام كامل ويشمل ٨ برامج تدريبية أساسية بجانب التدريب العملي بمعامل التدريب المتطورة بالكلية والمستشفيات الجامعية.
رئيس جامعة الفيوم: 11 حالة غش و3 حالات كورونا فى الأسبوع الأول للامتحانات
رئيس جامعة الفيوم: 11 حالة غش و3 حالات كورونا فى الأسبوع الأول للامتحانات
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