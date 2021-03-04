رئيس جامعة الفيوم: 11 حالة غش و3 حالات كورونا فى الأسبوع الأول للامتحانات

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/٢٧ وحتى اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٤ قد بلغ ٧٤٤٩٢ طالبا وطالبة؛ منهم ٤٥١٩١ طالبا وطالبة في الفترة الصباحية و٢٩٣٠١ طالب وطالبة في الفترة المسائية.





وأوضح شديد أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأعذار عن تأدية الامتحانات بلغ عددهم ٢٥٣ في مقابل ١٩٣٠ لم يتقدموا بأي أعذار، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحاناتهم في لجان خاصة بلغ عددهم ٣٠ طالبا وطالبة وتم ضبط عدد ١١ حالات غش وتسجيل عدد ٣ حالات خاصة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف أ.د أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم بكافة قطاعاتها وإداراتها وكوادرها تبذل قصارى جهودها لكي تسير العملية الامتحانية بالصورة المثلى، وذلك في ظل إجراءات احترازية يتم تطبيقها على أكمل صورة حرصا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.











