الفدان بـ 80 ألف جنيه.. زراعة نبات في مصر يعالج أخطر أنواع السرطان

كشف الدكتور أبو الفتوح عبد الله الخبير الزراعي، رئيس الجمعية المصرية للمورينجا، عن تفاصيل استخلاص 7 منتجات من أوراق وجذور وبذور المورينجا تعالج وتقاوم السرطان وترفع مناعة الإنسان.





وأضاف عبد الله، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان نبات المورينجا له تأثير على صحة الإنسان لأن به 7 أضعاف فيتامين سى الموجود بالبرتقال و3 أضعاف البوتاسيوم الموجود فى الموز و4 اضعاف الكالسيوم الموجود فى الحليب، الى جانب انه يقي ويعالج جسم الإنسان من 5 أمراض سرطانية خطيرة في الثدى وعنق الرحم والقولون والكبد والبروستاتا .



