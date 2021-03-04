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الفدان بـ 80 ألف جنيه.. زراعة نبات في مصر يعالج أخطر أنواع السرطان

الخميس 04/مارس/2021 - 11:08 م
نبات المورينجا
نبات المورينجا
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ندى رأفت
كشف الدكتور أبو الفتوح عبد الله الخبير الزراعي، رئيس الجمعية المصرية للمورينجا، عن تفاصيل استخلاص 7 منتجات من أوراق وجذور وبذور المورينجا تعالج وتقاوم السرطان وترفع مناعة الإنسان. 

وأضاف عبد الله، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان نبات المورينجا له تأثير على صحة الإنسان لأن به 7 أضعاف فيتامين سى الموجود بالبرتقال و3 أضعاف البوتاسيوم الموجود فى الموز و4 اضعاف الكالسيوم الموجود فى الحليب، الى جانب انه يقي ويعالج جسم الإنسان من 5 أمراض سرطانية خطيرة في الثدى وعنق الرحم والقولون والكبد والبروستاتا . 

وأوضح ، أن أوراق هذا النبات وجذورة لها قدرة كبيرة على حرق الدهون الزائدة فى الجسم وزيادة قدرة التركيز والوقاية من اشعة جاما ، لافتا الى ان لجنة علمية من 45 عالما بالمركز القومى للبحوث اثبتت قدرة هذا النبات الفائقة على علاج السرطانات ووقاية الأنسان منها ورفع مناعة الأنسان ، وان الفدان منه يباع بأكثر من 80 الف جنيه .

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