الأخصائية النفسية لفريق آنسات الهوكي: أقوم بدور الأم داخل الفريق

الأخصائية النفسية والاجتماعية لفريق آنسات الهوكي، إنها كانت أخصائية اجتماعية في مدرسة ما ومدرب الفريق قام بعرض العمل عليها داخل الفريق.

واسترسلت "عبد العزيز" خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، :"أنا رفضت في الأول لأني مكنتش أعرف أيه هي لعبة الهوكي..ولكن مع الوقت استطعنا أن نكون مزيج بين العامل النفسي للفريق واللعبة".

وأضافت:" الفريق كان يعاني كثيرا في الماضي ولكن الآن الأمر يتقدم، معقبة: شاركنا في العديد من البطولات الأفريقية.

وأكملت: :"اقوم بدور الأم داخل الفريق وكنت بقفل على البنات لما بنسافر برة"، معقبة: أولياء الأمور يطمئنون لوجودي مع الفتيات كأم لهم.