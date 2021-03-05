جواهر تتغزل في رامي رضوان على الهواء.. والإعلامي: نكتفي بهذا القدر.. فيديو

حلت المطربة جواهر ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".





وتغزلت المطربة جواهر في الإعلامي رامي رضوان على الهواء، قائلة:" رامي أهو أبيضيكا أهو "، ورد الإعلامي رامي رضوان ضاحكا:" نكتفي بهذا القدر".





وقالت جواهر،:" كل اغنية لها حركات راقصة خاصة بها"، وقامت جواهر بعرض الحركات الاستعراضية التي قامت بتأديتها في كليبات الاغاني التي قامت بتسجيلها .





وأضافت ،" كنت مدربة فنون شعبية واحب الرقص بشكل كبير واحب الرقصات الأفريقية، واصدقائي في المدرسة بالسودان كانوا أفارقة وبالتالي تعلمت حركات راقصة مختلفة ".





وتابعت جواهر:" أعد اغنية لدعم السياحة في أسوان، وفي آخر زيارة لأسوان زرت متحف النوبة ومتحف النيل، واسوان تغيرت بشكل كبير وتم تطويرها بشكل كبير خاصة في مجال السياحة".



