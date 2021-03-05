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توك شو

جواهر تتغزل في رامي رضوان على الهواء.. والإعلامي: نكتفي بهذا القدر.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:34 ص
جواهر
جواهر
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هاني حسين
 حلت المطربة جواهر ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

وتغزلت المطربة جواهر في الإعلامي رامي رضوان على الهواء، قائلة:" رامي أهو أبيضيكا أهو "، ورد الإعلامي رامي رضوان ضاحكا:" نكتفي بهذا القدر".

وقالت جواهر،:"  كل اغنية لها حركات راقصة خاصة بها"، وقامت جواهر بعرض الحركات الاستعراضية التي قامت بتأديتها في كليبات الاغاني التي قامت بتسجيلها .

وأضافت ،"  كنت مدربة فنون شعبية واحب الرقص بشكل كبير واحب الرقصات الأفريقية، واصدقائي في المدرسة بالسودان كانوا أفارقة وبالتالي تعلمت حركات راقصة مختلفة ".

 وتابعت جواهر:"  أعد اغنية لدعم السياحة في أسوان، وفي آخر زيارة لأسوان زرت متحف النوبة ومتحف النيل، واسوان تغيرت بشكل كبير  وتم تطويرها بشكل كبير خاصة في مجال السياحة".

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