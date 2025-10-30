الجيش الباكستاني: تصفية 18 مسلحا خلال عمليتين منفصلتين بإقليم "بلوشستان"

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 18 مسلحا خلال عمليتين منفصلتين بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي باكستان.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان نقله راديو باكستان اليوم /الخميس/ - أنه تم تنفيذ العملية الأولى استنادا إلى معلومات استخبارية تفيد بوجود مسلحين في جبال تشيلتان بمقاطعة كويتا .. وخلال العملية، اشتبكت قوات الأمن مع المسلحين وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار، أسفر عن مقتل 14 مسلحا.



وفي العملية الثانية، نجحت قوات الجيش في تفكيك مخبأ للمسلحين في منطقة "بوليدا" بمقاطعة كيش، وتصفية أربعة مسلحين .. كما تم ضبط أسلحة وذخيرة ومتفجرات كانت بحوزة المسلحين، وجاري تنفيذ عمليات تمشيط في المنطقة، للقضاء على أي عناصر مسلحة أخرى.