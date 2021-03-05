تشكيل لجنة لحصر العمالة المؤقتة بصحة السويس

بصحة السويس، على أن تقوم





وأجرى الحفناوى جولة مفاجئة على قسم طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام لمتابعة انتظام العمل وتفقد القسم والتأكد من تواجد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وغيره من احتياجات القسم.



