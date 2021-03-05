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محافظات

تشكيل لجنة لحصر العمالة المؤقتة بصحة السويس

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:10 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
قرر الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس تشكيل لجنة لحصر العمالة المؤقتة بصحة السويس، على أن تقوم اللجنة بإنهاء أعمالها خلال أسبوع وتقديم المستندات المطلوبة للجهات المعنية بتثبيت العمالة.

وأجرى الحفناوى جولة مفاجئة على قسم طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام لمتابعة انتظام العمل وتفقد القسم والتأكد من تواجد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وغيره من احتياجات القسم.

وشدد الحفناوي على نظافة المكان ومراعاة جميع التعليمات من مكافحة العدوى بشكل عام، وضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مستمر والتنبيه على شركة الأمن تنظيم دخول المرضى والمواطنين للعيادات فى القسم بحيث يكون مع المريض مرافق واحد فقط لعدم انتشار العدوى والحفاظ على حياة المرضى والمواطنين وأيضًا الفريق الطبى.
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