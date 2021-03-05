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أخبار العالم

الصحف اللبنانية: التصعيد والتراشق السياسي يهدد بنسف عملية تشكيل الحكومة الجديدة

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:58 م
الصحف اللبنانية
الصحف اللبنانية
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أ ش أ
أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم أن حالة التصعيد والتراشق السياسي الكبير وتبادل الاتهامات بالتعطيل عن تشكيل الحكومة الجديدة بين الفرقاء المعنيين، تهدد بنسف جهود التأليف الحكومي في ظل مشهد قاتم على الأصعيدة الاقتصادية والمعيشية وغليان شعبي يتمثل في التحركات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف المناطق اللبنانية بصورة يومية.

وأبدت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق) اهتماما بقيام رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالإضاءة للمرة الأولى على دور "حزب الله" في عرقلة جهود تشكيل الحكومة الجديدة ومحاولة الحزب تحميل الحريري مسئولية التعطيل، مشيرة إلى أن هذا الأمر يكشف بوضوح عن دور العامل الإقليمي الذي يُسخر الواقع اللبناني المأزوم في حساباته ومصالحه.

وأعربت الصحف عن خشيتها إزاء استمرار معادلة الفراغ في تشكيل الحكومة وانقطاع الاتصالات بين القوى المعنية، على نحو يرفع مستوى الاشتباك الكلامي الذي يعكس أزمة الثقة بين ركني تأليف الحكومة (رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون) في ظل اشتعال يومي للشارع اللبناني تحت وطأة الضغط الاقتصادي والمعيشي قد يفضي إلى فوضى عارمة.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الضغوط على الحريري سواء في الشارع أو في السياسة، بغية الوصول إلى صيغة تسوية قادرة على تنفيس الاحتقان المتزايد في البلد ضد سلاح حزب الله، موضحة أن جوانب هذا الضغط ستكون باتجاه استبعاد تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (خبراء) غير حزبيين، وتشكيل حكومة تكنو - سياسية من الاختصاصيين والسياسيين معا، تتمثل فيها كل مكونات الأكثرية الحاكمة مقابل عدم منح فريق رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) الثُلث الوزاري المعطل.
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