التحالف العربي: اعتراض 4 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.





يأتي اعتراض المسيرة الثانية، بعد أقل من ساعة من اعتراض طائرة مسيرة أخرى أطلقت باتجاه منطقة خميس مشيط بالمملكة، وفقًا لقناة "العربية".





وقال التحالف إنه اعترض منذ فجر اليوم 4 مسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.





وأكد التحالف أنه يتخذ جميع الإجراءات التي تتفق مع القانون الدولي والإنساني، لحماية المدنيين في المملكة، من هجمات الحوثيين.