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لحظة وصول بابا الفاتيكان لأرض بغداد.. شاهد

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:14 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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نورهان رأفت
عرضت فضائية إكسترا نيوز لحظة وصول بابا الفاتيكان لأرض بغداد ، في زيارة تاريخية لم تسبق من قبل .

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وصل إلى مطار بغداد لاستقبال بابا الفاتيكان .

وكان التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم بـ 12 لاجئًا من العراق قبيل مغادرته متوجهًا إلى بغداد لبدء زيارة إلى العراق تستغرق 4 أيام.

وقال البابا فرنسيس، أمس الخميس، في رسالة إلى العراقيين، إنه يزور بلدهم "حاجا يسوقني السلام" من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب".

وأكد البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي، بُثت عشية توجهه إلى العراق: "أوافيكم حاجا تائبًا، لكي التمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب. أوافيكم حاجا يسوقني السلام".

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