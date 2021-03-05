ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب يكرم المدير التنفيذي لمنتدى شباب العاشر: حريصون على تطوير المنشآت الرياضية

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:38 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد علاء  المدير التنفيذى لمنتدى شباب العاشر من رمضان تقديرًا لدوره المتميز في إدارة المنتدي خلال الفترة الماضية. 

و استطاع منتدى شباب العاشر من رمضان تقديم مجموعة من الأنشطة الشبابية والرياضية لأعضائه،بجانب تعظيم الإيرادات وخفض النفقات من خلال تطبيق الأساليب الحديثة بالإدارة.

يأتى ذلك فى إطار متابعة وزير الشباب والرياضة لأداء جميع المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة في النجوع والقري والمدن من خلال التقارير والزيارات الميدانية للإدارات المختصة، وتحفيز المتميزين إداريًا، وتشجعيهم على مواصلة الكفاءة في الأداء بما ينعكس بصورة إيجابية على جودة الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب والمواطنين.

وأكد "صبحي" حرص الوزارة على تطوير أداء المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، وتوفير كل ما يلزم لها من أدوات تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه، إضافة إلى حصر ما تحتاجه من تطوير للبنية الإنشائية بها للمضى قدمًا في تنفيذها وفق خطة كاملة تتضمن العناصر المطلوب تطويرها والفترة الزمنية المحددة للبدء في الأعمال وتوقيت انتهائها. 

وأوضح أنه يتم متابعة الأداء لمن يتولون مسئولية إدارة المنشآت والهيئات الشبابية، والعمل على تشجيعهم لإدارتها بالشكل الأمثل، وتحفيز المتميزين منهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شباب روتاري أكتوبر لـ وزير الرياضة: سنشارك في تطوير القرى

وزير الشباب والرياضة يصل الواحات البحرية

وزير الرياضة يفتتح ملعب مركز شباب منديشة بالواحات البحرية ومعرض المنتجات الحرفية

وزير الشباب يشارك في الندوة التثقيفية "دور الرياضة في تعزيز الانتماء للوطن"

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021

قبل انطلاقها الأحد.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الإعدادية

ليفربول ضد تشيلسي.. هل يعجل استبدال محمد صلاح بقرار رحيله عن الريدز؟

الفراخ البلدى بـ 39 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أمين سر محلية النواب يوضح الهدف من تطبيق منظومة الخبز الجديدة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها