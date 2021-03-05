التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثيين لـ السعودية بطائرات مسيرة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية في السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.
وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، من تدمير 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.
وأوضح التحالف، أن قواته المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن «محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب»، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.