أوين يكشف سرا.. ماني رفض الحصول على ركلة جزاء حتى لا يسجلها صلاح





وقال مايكل أوين في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا أصدق أن ساديو ماني رفض السقوط داخل منطقة جزاء تشيلسي بعد تدخل كريستنسن، وظل واقفا".





وتابع: "بعض الأفكار الغريبة تدور في رأسي، ماني يعلم أن صلاح هو منفذ ركلات الجزاء في ليفربول، لذلك قرر عدم السقوط على لا يحصل على ركلة جزاء ويسجلها محمد صلاح هدفا!".





كان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استبدل محمد صلاح في الدقيقة 60، وحل تشامبرلين بديلا له.





وأثار رامي عباس الجدل عقب استبدال محمد صلاح بنشر نقطة (.) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وخسر ليفربول أمام تشيلسي بهدف دون رد، سجله ميسون ماونت، في الدقيقة 42، من عمر المباراة.

فجر مايكل أوين نجم فريق ليفربول السابق، مفاجأة صادمة بشأن رفض سقوط السنغالي ساديو ماني داخل منطقة جزاء تشيلسي بعد تدخل قوي مع كريستنسن، خلال المباراة التي جمعت الريدز والبلوز، أمس الخميس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.