إجمالي طلبات التصالح أكثر من 127 ألفا و200 طلب على مستوى المحافظة

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى أمس "قد بلغ 127ألف و238 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.





وجدد المحافظ تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين،وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.



