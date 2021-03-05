خطيب المسجد النبوي: النقم والعقوبات بسبب الأهواء والشهوات

قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إ مام وخطيب المسجد النبوي ، أنه ما نزلت النقم والعقوبات إلا بانفتاح أبواب الأهواء والشهوات، فلله سنن لا تتبدّل، يسير الكون عليها، فلا يشقى أحد بطاعة الله ولا يسعد بمعصيته أحد.





وحذر «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، من المعاصي ومحرم الشهوات، وظلم النفس وظلم الإنسان لأخيه الإنسان، إذ حرّم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمًا ولو على غير المسلم، موصيًا بشكر الله على نعمة الأمن والاستقرار. «الحذيفي»





وأوضح أن أعظم النعم هي الإيمان والتقوى واليقين ثم القرآن والعافية، منوهًا بأن نعمة الأمن نعمة عظمى يغفل عنها أكثر الناس، ولا يقومون بشكرها، ولا يتفكّرون في منافعها.





واستشهد بما رواه الترمذي، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : سلوا الله العفو والعافية فإن أحدكم لم يعظ بعد اليقين خيرًا من العافية، مشيرًا إلى أنه لا يحرص الأكثر من الناس على حفظ أسباب هذه النعمة من العمل بالطاعات ومجانبة المحرمات ، فهي بهجة الحياة.



